В то же время общество не видит необходимости в отсрочке выборов на территориях, попавших под оккупацию после 24 февраля 2022 года.

Большинство украинцев поддерживают перенос выборов на 1-5 лет в Крыму и ОРДЛО после деоккупации этих территорий, но не видят необходимости в отсрочке на территориях, попавших под оккупацию после 24 февраля 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено по заказу Гражданской сети ОПОРА с 19 по 29 июня 2023 года, и презентованы сегодня на брифинге аналитиком ОО Дмитрием Баштовым.

"Большинство граждан, а это совокупно 68,4% считают, что нам нужно отсрочить выборы на территориях ОРДЛО, и Крыма после их деоккупации. Если взять периоды отсрочки, то 32,6% опрошенных считают, что их проведение стоит отложить на период от 1 до 5 лет, 24,5% - на 1 год, 7,2% - на срок от 5 до 10 лет, 4,1% - на срок свыше 10 лет. Стоит отметить, что 21,7% наших граждан вообще считают, что нас не нужно откладывать выборы", - проинформировал Баштовой.

Что касается территорий, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года, по словам представителя ОПОРЫ, здесь больше людей в целом считают, что не нужно откладывать выборы - это 37,3%. А 27,4% считают, что их можно отложить на 1 год.

Вариант, когда выборы можно отложить от 1 до 5 лет, поддерживают 21%. На сроки от 5 до 10 лет согласны 3,7%, более 10 лет – 2,3% респондентов.

"Все же продолжительность оккупации, как мы видим, прямо влияет на сроки и понимание, когда надо проводить выборы", - отметил Баштовой.

Исследованием было охвачено 2004 респондентов, метод опроса - телефонные интервью.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Статистическая погрешность не превышает 2.4%.

Как украинцы относятся к людям, которые сознательно остались в оккупации

Как сообщал УНИАН, ОПОРА также презентовала исследования относительно отношения украинцев к людям, которые остались жить в российской "оккупации". Как оказалось, в Украине молодежь критичнее старших относится к таким людям.

В целом, половина украинцев с пониманием относятся к тем, кто остался в оккупации. Есть определенные различия в контексте регионов. Исследование показало, что центральные и западные регионы более критически относятся к людям, которые остались в оккупации, а Восток и юг - относятся с большим пониманием к этим людям.

Большинство опрошенных сказали, что относятся к людям, которые остались в "оккупации", как к "жертвам обстоятельств".

Вас также могут заинтересовать новости: