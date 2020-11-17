В Киеве 17 ноября выпал первый снег в этом сезоне.

В Киеве сегодня впервые в этом сезоне пошел мокрый снег. Учитывая небольшой мороз, не везде он таял и в ряде районов уже можно наблюдать заснеженные улицы.

В связи с этим уже начала работу снегоуборочная техника. Не везде ее работу оценили положительно. Некоторые киевляне высмеяли "расчистку" тротуаров от снега, которого на них сейчас минимальное количество. Об этом идет речь в публикации на странице "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook.

"Наш мэр нас бережет. Пошла утилизация бюджета. Дождались", - написал автор.

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На записи видно, как снегоуборочная машина пытается чистить от снега тротуар в Дарницком районе столицы.

"Там толщина снега 0,01 мм, который тает под ногами. Посыпку и так не делали", - уточнил автор публикации в комментариях под ней.

По прогнозам синоптиков, снег в столице будет идти до завтрашнего утра. В среду, 18 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров повысятся до +2°.

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Автор: УНИАН