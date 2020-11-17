В Киеве выпал первый снег: появились фото и видео

Ожидается, что снегопад продолжится до утра.

В Киеве выпал первый снег / Фото Наталья Макогон

Сегодня, 17 ноября, в Киеве выпал первый снег.

Столбики термометров опустились до -1°.

Читайте также Ударит мороз: завтра ночью температура в Украине опустится до -13° (карта)Фото и видео первого снега пользователи выложили в соцсетях.

Украинский гидрометцентр информирует, что снег будет идти всю ночь и прекратится утром 18 ноября.

Отмечается, что мокрый снег будет идти при температуре от +1° до -2°.

Столицу постепенно заметает снегом / Фото Alina Vyshnevska

Первый снег в Украине

В эти выходные, 15-16 ноября, на Харьковщине и Сумщине выпал первый снег.

В Харькове снег достаточно быстро растаял. На выходных пошел первый снег и в Сумской области. Там, по словам очевидцев, его насыпало 6 сантиметров.

Снег на востоке Украины синоптики прогнозируют и сегодня. А вот в центральных и южных регионах будет дождливо, до западных областей осадки дойдут уже во вторник.

По словам синоптиков, на этой неделе холодный фронт накроет все регионы Украины, на востоке минусовую температуру ожидают даже днем.