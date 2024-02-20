До конца этой недели на территории еще восьми АЗК SOCAR заработают новые Япомогабоксы.

SOCAR продолжает поддерживать и развивать экологические проекты, одним из которых является Япомогабокс - уникальный автомат, который превращает ненужный пластик в благотворительный вклад.

До конца этой недели на территории еще восьми АЗК SOCAR заработают новые Япомогабоксы. За каждую пластиковую бутылку (обязательно чистую и скрученную), сданную в автомат, пользователю начисляют виртуальные деньги. Выбрав соответствующую кнопку-ладошку на боксе, их можно отправить на одно из трех направлений благотворительности: помощь детям с особыми потребностями, пожилым людям или беспризорным животным. В конце месяца благотворительный фонд "Япомога" распределяет средства на благотворительность согласно выбору пользователя.

Сдать ненужные пластиковые бутылки и одновременно помочь нуждающимся можно на АЗК SOCAR в Киеве и Киевской обл. по адресам:

Видео дня