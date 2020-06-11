В разгар пандемии: в сети показали переполненную электричку "Киев-Нежин" (фото)

С 1 июня в Украине возобновились пригородные железнодорожные пассажирские перевозки.

В сети показали фото из переполненного вагона пригородной электрички «Киев-Нежин».

Читайте также"Карантин, говорите? Ну-ну!": в сети показали километровые пробки на дорогах в Киеве (фото)Снимок опубликовала пользователь Лена Кобыжзькая в Facebook-паблике «Український залізничник».

«Пламенный привет от работников ж/д. Нельзя было оставить спецпоезд?» – возмутилась пользователь.

На фото видно, что пассажиров значительно больше, чем мест для сидения. Большая часть пассажиров находятся в поезде без маски или со спущенной маской.

Как известно, с 1 июня в Украине возобновились пригородные железнодорожные пассажирские перевозки.

Ранее УНИАН писал, что в Украине зафиксировали антирекорд новых случаев COVID-19 – за сутки выявили почти 700 инфицированных.

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