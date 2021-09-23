Почти год с выдачей "пакетов малыша" были проблемы.

"Пакеты малыша" или "бэби-боксы" спустя почти год возвращаются. Их планируют снова выдавать в роддомах и центрах социальной защиты с 27 сентября.

Об этом пишет "Громадське".

"Почти год мамочки Украины ждали возвращения "бэби-боксов" в родильные дома. И вот длительные тендерные процедуры по закупке наконец завершены. (...) Первые "пакеты" уже собраны и ждут отправки", - говорится в сообщении.

Закупка "бэби-боксов" на 2021 год не состоялась из-за срыва тендера. В этот раз тендер выиграла компания "Скай Трейд Украина", которая ране уже поставляла "пакеты малыша". Договор заключили до конца года на закупку 53 тысяч "бэби-боксов". В начале 2022 года должны провести новый тендер.

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Правительственная инициатива "Пакет малыша" - это национальный проект по социальной защите семей с детьми и поддержке развития ответственного отцовства, который стартовал 1 сентября 2018 года. В детский набор "Пакет малыша", который выдается роженицам, входят 25 необходимых товаров, в том числе пеленки, подгузники, специальный матрас, два вида одеял и другие.

11 января 2020 года правительство повысило выплаты на ребенка в 2020 году. Сообщалось, что помощь при рождении ребенка будут предоставлять вместе с единовременной помощью "Пакет малыша". Кроме того, сообщалось, что будет осуществляться также возмещения услуг по уходу за ребенком до 3 лет "муниципальная няня".

С весны проект был "Пакет малыша" заморожен.

В июле 2020 года Минсоцполитики сообщило, что тем, кто не получил бэби-бокс в 2020 году, будет предоставлена денежная компенсация.

29 июля 2020 года Кабмин поддержал выдачу денежной компенсации вместо "Пакета малыша".

30 сентября 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи "Пакет малыша", а 22 октября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Кабинет министров Украины в ноябре 2020 года принял постановление о предоставлении при рождении ребенка единоразовой помощи "Пакет малыша", в которой родителям дают право выбора - получать помощь в денежной или натуральной форме.

12 марта в Минсоцполитике сообщили, что с начала года более 34 тысяч семей с новорожденными детьми получили денежную компенсацию государственной помощи "Пакет малыша", немногим более 16 тысяч семей получили эту помощь в натуральной форме.

Автор: Анастасия Горбачева