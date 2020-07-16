Деньги вместо бэби-бокса. Что пошло не так с кабминовским «пакетом малыша»

Национальная программа помощи семьям с детьми - «Пакет малыша», замороженная весной этого года, получила новое развитие. Министерство соцполитики сообщило, что уже разработан проект постановления, которым предусмотрена выплата денежной компенсации стоимости так называемого бэби-бокса для детей, родившихся в 2020 году, и не получивших его.

Почему малыши были лишены «сердобольной посылки» пояснили следующим образом: «Согласно постановлению Кабинета министров Украины №172 «Некоторые вопросы обеспечения ребенка при рождении одноразовой натуральной помощью «пакет малыша», в 2020 году закупка одноразовой натуральной помощи за счет средств госбюджета проводится централизованной закупочной организацией - государственным учреждением «Профессиональные закупки». Но 30 июня 2020 года, по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом принято решение отменить процедуру закупки одноразовой натуральной помощи «пакет малыша»».

«Конфуз» решили «погасить» деньгами. Какой именно будет компенсация за нарушение властью законодательства и когда состоится, - непонятно. Никакой конкретики по сей день нет. Зато налицо подтверждение высказываний великих философов - дело, начатое нечестным способом, не способно принести благо.

«Детская» история

Скандальная сага бэби-бокса (коробка с вещами для новорожденных, изначально включающая 25 предметов, в том числе, пеленки, распашонки, подгузники, соски и шампуни) стартовала 30 мая 2018 года. Пиар-кампания социальной ориентации Кабмина Владимира Гройсмана была приурочена к Международному дню защиты детей. Показательно приняли решение, что с 1 сентября 2018 года при рождении ребенка каждая семья, дополнительно к денежным выплатам, будет получать от государства специальный детский набор - «пакет малыша».

Кстати, тогда же решили, что с 1 января 2019 года внедрится проект «муниципальная няня» и бесплатного проведения медобследования лиц, подавших заявление о регистрации брака, в частности на TORCH-инфекцию. Они, к сожалению, провалились.

Сразу после презентации проекта «пакет малыша» сети были переполнены комментариями идеи правительства Гройсмана. Одни говорили о том, что она прекрасная. Другие уверяли, что «пакет малыша» – вещь исключительно индивидуальная. Третьи считали, что важнее денежная помощь, и лучше бы ее судьба решалась с представителями соцслужб, которые могли бы напрямую контактировать с родителями, в том числе контролировать жизнь ребенка. Некоторые вместо «коробки» предлагали выделять средства на проведение тестов для выявления генетических заболеваний, а также на качественные консультации врачей.

Стоит отметить, что прародителем «пакета малыша» является Финляндия. Именно там в 30-х годах прошлого столетия были введены бэби-боксы. Все из-за того, что в то далекое время в стране была катастрофическая ситуация с детской смертностью и рождаемостью в целом. Семья могла получить такую соцпомощь только в том случае, если на первых месяцах беременности будущая роженица становилась на учет. Так население «приучали» к медицине. Сначала бэби-боксы раздавали только малообеспеченным семьям, а впоследствии начали выделять всем. Эксперты считают, что такие наборы сделали свое дело.

В дальнейшем правила получения «коробок» много раз менялись, как и их содержимое. Но только к лучшему. В 2013 году правительство Финляндии даже подарило бэби-бокс герцогу и герцогине Кембриджским, которые ждали первенца. На сегодня аналогичные проекты существуют в Великобритании, Канаде, США и многих других странах. Но правила их реализации соответствуют исключительно местным реалиям.

Наша власть тоже пошла своим путем. Не внемля мнению населения, хотя видение получателей соцподдержки важно в таких проектах (так и происходило в Финляндии), правительство главным аргументом внедрения «национального пакета малыша» настоятельно называло борьбу с ранней детской смертностью и главное – бедностью. «Пакет» оценили в 5 тысяч гривен. В июне 2018 года приняли соответствующее постановление №512 – «стоимость одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» без учета затрат на закупку товаров, работ и услуг, связанных с комплектацией пакетов и доставкой их к родильным домам (отделениям) всех форм собственности, составляет не более 5 тысяч гривен». Одновременно было заявлено, что ежегодно в Украине рождается 400 тысяч детей. То есть, ежегодно на закупку бэби-боксов должно будет выделяться примерно 2 млрд гривен.

Этим же постановлением был определен порядок финансирования: все должно было закупаться за счет субвенции местным бюджетам из госбюджета. Вот только забыли сказать об одном. В этой «схеме» был посредник. Как писали СМИ, это - Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в сфере соцзащиты семей с детьми и поддержки развития ответственного отцовства. В самом соглашении с почтительными партнерами речь шла о софинансировании, которое предусматривало подписание отдельного соглашения ЮНОПС с каждой областью Украины. Причем регионы должны были перечислить стопроцентную предоплату для обеспечения «пакета малыша» плюс «комиссионные» ЮНОПС. А все закупки должны были проводиться через систему Prozorro.

Но «прозрачность» не получилась. В октябре 2018 года стало известно, что стоимость «пакета малыша», с учетом комплектации и транспортировки, составляет 3377 гривен, а не пять тысяч, как заявлялось ранее. В марте 2019 года правоохранительные органы начали расследование по факту завышения цены набора и низкого качества товаров для детей. Судьба расследования на сегодня неизвестна. Позже за «коробку» взялся и Антимонопольный комитет. Проект, вроде бы, заморозили. Но, как оказалось, он продолжил жить. И сегодня история получила продолжение – «компенсационное».

За и против

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что проект имеет право на существование, но к самой проблеме рождаемости и соцпомощи нужно подходить с иной стороны.

«Мы находимся в демографической яме. У нас увеличивается разрыв между рожденными и умершими. В этой ситуации любая помощь для молодых семей при рождении ребенка будет полезна. Но, по отзывам людей, далеко не все, что предоставляется в бэби-боксе, полезно и нужно. Наверное, более эффективной была бы денежная помощь, за которую молодые родители приобрели бы для своего ребенка то, что в данный момент важнее, но средства нужно контролировать», - отметил Пендзин.

Эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко подчеркнул, что практика экономического стимулирования рождаемости не нова и активно используется в тех странах, где процесс старения населения идет быстрыми темпами. Украина, несмотря на то, что бедна, в данном вопросе следует опыту своих более обеспеченных европейских соседей. Но… странным способом.

«Выплаты при рождении ребенка были сокращены еще правительством Гройсмана, а попытки частично компенсировать такое сокращение «пакетом малыша» - это, по моему мнению, жалкое подобие, вопиющее недоразумение. Что же касается компенсации пакета деньгами, то как проверить, что средства будут потрачены целевым образом? Так что идея - не здравая. Логичнее было бы использовать персональные счета, средства с которых можно было бы тратить исключительно на товары для детей. Но и тут есть свои коррупционные риски с определением перечня таких товаров», - отметил эксперт.

Программный директор фонда «СОС Дитячі містечка Україна» Дарья Касьянова считает, что «пакеты малыша» могли стать хорошим социальным инструментом для вхождения в семью и, например, мониторинга безопасности детей.

«Для этого нужны не так бэби-боксы, а больше социальные работники. И я сторонник того, что не все должны получать «пакеты малыша», исключительно нуждающиеся. Украина не так богата. Есть более актуальные задачи, связанные с защитой прав ребенка, особенно детей от рождения до года, до 3-х лет», - отметила Касьянова.

По мнению адвоката, руководителя Гражданской практики ЮФ «Горецкий и Партнеры» Дарины Старовойтовой, проект «пакет малыша» перспективный и имеет ряд положительных моментов: судя по отзывам, он содержит первые необходимые товары для новорожденного. Но при этом, основной преградой для его реализации стала процедура закупок, и уже с конца мая текущего года выдача бэби-боксов приостановлена.

«Вопрос механизма выдачи денежной компенсации также проблемный, ведь постановление Кабмина предусматривает четкий порядок получения именно натуральной помощи, а не денежной», - подчеркнула юрист.

Поэтому Минсоцполитики недостаточно просто пообещать денежную компенсацию тем, кто в этом году не получил «пакет малыша». Следует еще закрепить это обещание постановлением, в котором объяснить, что дальше будет с бэби-боксами.

Нана Черная