В случае неполучения «пакета малыша» в течение 30 дней со дня рождения ребенка получатель имеет право обратиться за получением денежной компенсации.

С начала года более 34 тыс. семей с новорожденными детьми получили денежную компенсацию государственной помощи «Пакет малыша», немногим более 16 тыс. семей получили эту помощь в натуральной форме.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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В Министерстве напомнили, что «пакет малыша» выдается семьям новорожденных в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи или ребенок родился за пределами учреждения здравоохранения или даже за пределами Украины, тогда «Пакет малыша» можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания получателя, подав соответствующее заявление не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка.

В случае неполучения «Пакета малыша» в течение 30 дней со дня рождения ребенка получатель имеет право обратиться в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения для получения денежной компенсации.

«Получатели денежной компенсации, которые получили средства на социальные карты, могут приобрести детские вещи в заведениях торговли, присоединившихся к реализации пилотного проекта. По состоянию на 3 марта 2021 года реестр предприятий торговли насчитывает более 3,5 тыс. магазинов, в том числе интернет-магазины», - сказано в сообщении.

"Пакет малыша"

Правительственная инициатива "Пакет малыша" - это национальный проект по социальной защите семей с детьми и поддержке развития ответственного отцовства, который стартовал 1 сентября 2018 года. В детский набор "Пакет малыша", который выдается роженицам, входят 25 необходимых товаров, в том числе пеленки, подгузники, специальный матрас, два вида одеял и другие.

Хронология событий

11 января 2020 года правительство повысило выплаты на ребенка в 2020 году. Сообщалось, что помощь при рождении ребенка будут предоставлять вместе с единовременной помощью «Пакет малыша». Кроме того, сообщалось, что будет осуществляться также возмещения услуг по уходу за ребенком до 3 лет «муниципальная няня».

С весны проект был «Пакет малыша» заморожен.

В июле 2020 года Минсоцполитики сообщило, что тем, кто не получил бэби-бокс в 2020 году, будет предоставлена денежная компенсация.

29 июля 2020 года Кабмин поддержал выдачу денежной компенсации вместо "Пакета малыша".

30 сентября 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи «Пакет малыша», а 22 октября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Кабинет министров Украины в ноябре 2020 года принял постановление о предоставлении при рождении ребенка единоразовой помощи «Пакет малыша», в которой родителям дают право выбора - получать помощь в денежной или натуральной форме.

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Автор: Екатерина Жирий