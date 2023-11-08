Парень весной предпринял попытку побега в Украину, но его на границе поймали российские силовики.

Богдана Ермохина, которому сейчас 17 лет, и которого после полномасштабного вторжения депортировали из Мариуполя в РФ, вызвали в подмосковный военкомат.

Он должен появиться там 19 декабря - через месяц после наступления совершеннолетия, сообщила изданию "Грати" юрист Екатерина Бобровская, которая представляет интересы самого парня и его сестры Валерии в Украине. Издание отметило, что не смотря на обращение сестры парня и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, Боглана в Украину не отпускают.

Эту информацию подтвердила Би-би-си жительница Подмосковья Ирина Рудницкая, которая оформлена официальным опекуном парня, после того, как в 2022 году он был переправлен в РФ. Женщина в разговоре с изданием настаивала, что в повестке в военкомат речь идет не о призыве на военную службу, а о сверке данных: "Он студент, и у него отсрочка. И если что, срочники не участвуют в СВО".

Видео дня

В марте этого года Ермохин пытался сбежать из РФ в Украину, однако его на границе поймали российские силовики. Об этом случае на всю страну рассказала российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Тогда Львова-Белова и российские СМИ, которые сняли по этому поводу несколько сюжетов, настаивали, что украинского парня "с помощью манипуляций и угроз пытались выманить обратно на территорию Украины".

Как рассказала изданию бывшая приемная мать парня в Украине, после неудавшегося побега кто-то почистил из всех соцсетей всю историю их переписки. Женщина допустила, что это сделали российские силовики. С того времени связи с Ермохиным ни у нее, ни у его знакомых в Мариуполе нет.

Издание подчеркнуло, что и Рудницкая, и украинская приемная мать независимо друг от друга сказали Би-би-си, что сейчас на руках у Ермохина есть только российский паспорт. А это дает российскому государству считать его военнообязанным.

В настоящее время Ермохин учится в подмосковном колледже и получает там стипендию, рассказала Рудницкая. Кроме того, он "сейчас получает квартиру, как ребенок из числа детей-сирот", сказала она.

Как парень попал в РФ

До 24 февраля 2022 года Богдан Ермохин жил в Мариуполе в приемной семье, а после поступления в металлургический колледж представителем парня стал директор учебного заведения.

После начала войны Ермохин оказался среди группы детей, которых сначала переправили в оккупированных Донецк, а замет в Подмосковье, где его передали под опеку в приемную семью Ирины Рудницкой.

Депортация украинских детей в РФ

В мартеМеждународный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

Генеральный прокурор суда Карим Хан в отдельном заявлении объяснял, что речь идет о детях-сиротах, вывезенных в РФ с оккупированных украинских территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: