Нардеп рассказал, что у него лично есть командиры на местах, которые готовы брать осужденных в свои подразделения.

Заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что в Украине мобилизация осужденных может стать одним из инструментов пополнения рядов ВСУ.

По его мнению, нужно "найти решение, которое будет устраивать всех" и учесть два важных момента, говорится в материале РБК-Украина.

"Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это прежде всего должна быть добровольная мобилизация, во-вторых должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно видимо рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", - пояснил он.

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Нардеп рассказал, что у него лично есть командиры на местах, которые готовы брать осужденных в свои подразделения, есть и осужденные, которые готовы встать на защиту страны.

"У меня лично есть запросы от командиров на местах, которые говорят, дайте мне такой ресурс, я знаю что с ним делать. С другой стороны есть также обращения от осужденных, отбывающих наказание, которые также говорят о том, что они готовы защищать родину, дайте нам такую возможность. Я думаю, здесь можно найти решение, которое будет устраивать всех", - сказал он.

Возможность мобилизации осужденных - детали

Кабинет министров передал в Верховную Раду 30 января новый законопроект о мобилизации. Документ предусматривает, что добровольно могут призваться в армию осужденные с условным сроком. При этом для добровольной мобилизации осужденных предусматриваются ограничения. Так, новые правила не будут касаться осужденных за преступления против основ национальной безопасности Украины, а также еще некоторых статей.

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