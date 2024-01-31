Новые правила не будет касаться осужденных за преступления против основ нацбезопасности / колаж УНИАН, фото УНИАН

Кабинет министров передал в Верховную Раду 30 января новый законопроект о мобилизации. Документ предусматривает, что добровольно могут призваться в армию осужденные с условным сроком.

При этом для добровольной мобилизации осужденных предусматриваются ограничения. Так, новые правила не будет касаться осужденных за преступления против основ национальной безопасности Украины, а также таких статей:

  • 402 – неповиновение;
  • 403 – неисполнение приказа;
  • 404 – сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
  • 405 − угроза или насилие в отношении начальника;
  • 406 − нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
  • 408 – дезертирство;
  • 409 − уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;
  • 410 − похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;
  • 411 − умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
  • 426 − бездействие военной власти;
  • 426-1 – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;
  • 427 − сдача или оставление врагу средств ведения войны;
  • 428 − оставление гибнущего военного корабля;
  • 429 − самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;
  • 430 − добровольная сдача в плен;
  • 431 - преступные действия находящегося в плен военнослужащего;
  • 432 – мародерство;
  • 433 – насилие над населением в районе военных действий;
  • 437 − планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;
  • 438 − нарушение законов и обычаев войны;
  • 439 − применение оружия массового уничтожения;
  • 440 − разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;
  • 441 – экоцид;
  • 442 – геноцид.

Стоит отметить, что сейчас у осужденных в Украине нет права мобилизоваться в армию даже по собственному желанию.

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Новый закон о мобилизации - главные новости

Кабмин передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Этот документ предлагает отменить срочную службу, освободить от военной службы людей с инвалидностью всех групп, а также исключить право на отсрочку от призыва госслужащих.

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