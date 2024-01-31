Для добровольной мобилизации осужденных предусматриваются ограничения.

Кабинет министров передал в Верховную Раду 30 января новый законопроект о мобилизации. Документ предусматривает, что добровольно могут призваться в армию осужденные с условным сроком.

При этом для добровольной мобилизации осужденных предусматриваются ограничения. Так, новые правила не будет касаться осужденных за преступления против основ национальной безопасности Украины, а также таких статей:

402 – неповиновение;

403 – неисполнение приказа;

404 – сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;

405 − угроза или насилие в отношении начальника;

406 − нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;

408 – дезертирство;

409 − уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;

410 − похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;

411 − умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;

426 − бездействие военной власти;

426-1 – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;

427 − сдача или оставление врагу средств ведения войны;

428 − оставление гибнущего военного корабля;

429 − самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;

430 − добровольная сдача в плен;

431 - преступные действия находящегося в плен военнослужащего;

432 – мародерство;

433 – насилие над населением в районе военных действий;

437 − планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

438 − нарушение законов и обычаев войны;

439 − применение оружия массового уничтожения;

440 − разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;

441 – экоцид;

442 – геноцид.

Стоит отметить, что сейчас у осужденных в Украине нет права мобилизоваться в армию даже по собственному желанию.

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Новый закон о мобилизации - главные новости

Кабмин передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Этот документ предлагает отменить срочную службу, освободить от военной службы людей с инвалидностью всех групп, а также исключить право на отсрочку от призыва госслужащих.

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