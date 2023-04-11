В настоящее время особо важное значение придается подготовке тех подразделений, которые будут принимать участие в контрнаступлении, сказал Резников.

Утвержденный еще в начале полномасштабного вторжения РФ план по мобилизации определенно не завершен и тем более не превышен, рассказал в интервью Delfi министр обороны Алексей Резников.

При этом он отметил, что у Генштаба "нет необходимости объявлять новую мобилизацию".

"Так что, Генштаб с компенсацией потерь, которые мы, к сожалению, несем, продолжает справляться в спокойном, постепенном темпе, и нехватку живой силы мы, конечно, не испытываем", - сказал министр.

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Резников отметил, что не менее важно и обучение новых людей, их подготовка.

"В самом начале основной, самый большой удар приняла и выдержала регулярная армия. Люди, которые уже служили в армии и имели соответствующий опыт. К ним присоединились ветераны начала российско-украинской войны, те, кто служил и воевал с 2014 года. Таким образом, первым волнам вторжения противостояли прежде всего те, кто уже служил и воевал. Но сейчас, естественно, силы обороны и безопасности страны комплектуются людьми, которых прежде всего нужно обучить", - объяснил Резников.

В этом контексте глава Минобороны напомнил, что в одной лишь Великобритании проходят подготовку 30 тысяч украинских военных. К Британии присоединились Канада, Скандинавские страны.

"В самой Европе до сих пор действует множество других различных программ. Наших военных обучает также Литва, другие страны Балтии и Польша. Наши солдаты обучаются пользоваться системами ПВО, артиллерией, танками и другой бронетехникой. Военные проходят как индивидуальную, так и коллективную подготовку, начиная с уровня батальона. В настоящее время особо важное значение придается подготовке тех подразделений, которые будут принимать участие в контрнаступлении. Оно начнется тогда, когда Генштаб решит, что время пришло", - ответил Резников.

Мобилизация в Украине - что известно

Общую мобилизацию объявили в первые дни российского полномасштабного вторжения. Она будет длиться до тех пор, пока РФ не выведет свои войска из Украины.

Согласно действующему законодательству, возраст, который подпадает под мобилизацию, составляет 18-60 лет. Все мужчины этого возраста считаются военнообязанными и их могут мобилизовать.

На фоне подготовки ВСУ к весеннему контрнаступлению участились слухи о якобы начале новой волны мобилизации. Но в Генштабе неоднократно отвечали, что пока не чувствуют нехватку военных.

4 января 2023 года в Украине утвердили новые правила воинского учета. Согласно постановлению, воинский учет будет происходить через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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