В Раде хотят обязать бойцов Нацгвардии носить индивидуальные номерные знаки

Законопроект предусматривает присвоение военнослужащим Нацгвардии индивидуальных номеров и выдачу жетонов. Также номера должны быть указаны на средствах защиты (шлемы, бронежилеты и т.д.).

В Верховной Раде намерены обязать бойцов Национальной гвардии носить индивидуальные номерные знаки во время массовых мероприятий.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон Украины «О Национальной гвардии Украины» (об идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины во время выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности) зарегистрирован на сайте парламент под номером 3731.

На настоящее время текст законопроекта и сопроводительные к нему документы отсутствуют.

Инициаторами законопроекта выступили 24 народных депутата из разных фракций.

Как сообщается на сайте политической партии «Голос», этот законопроект обязывает бойцов Нацгвардии, которые выполняют полицейские функции по охране людей на массовых мероприятиях, носить на форме опознавательные знаки, чтобы каждого из них можно было идентифицировать.

В частности, законопроект предусматривает присвоение военнослужащим Нацгвардии индивидуальных номеров и выдачу жетонов. Также номера должны быть указаны на средствах защиты (шлемы, бронежилеты и т.д.)

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Народный депутат от фракции «Голоса», автор законопроекта Александра Устинова заявила: «В 2015 году была введена обязательная идентификация, но это было сделано исключительно для представителей Национальной полиции. Представителей Нацгвардии, которых сегодня массово задействуют в охране общественного порядка, к сожалению, это требование миновало. Как следствие, имеем примеры избиения мирных протестующих представителями Нацгвардии, которых невозможно идентифицировать, поскольку на их амуниции написан только номер части. Чтобы впредь не допустить такого, мы предлагаем, чтобы нацгвардейцы носили такую же идентификацию, как и национальная полиция, когда их привлекают к охране общественного правопорядка. Мы надеемся, что это поможет вычислить нарушителей из рядов Нацгвардии, а также предотвратить избиение и другие превышения полномочий».

Также законопроектом вводится дисциплинарная ответственность за нарушение правил идентификации и создается единая база индивидуальных номеров нацгвардейцев, доступ к которой будет бесплатным.

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