В частности, не нужно распространять в соцсетях информацию о своих намерениях покинуть помещение.

В полиции дали несколько советов, как уберечь жилье от воров во время праздников.

Как отметили в полиции Черниговской области, в период праздников и отпусков хозяева часто оставляют свои дома без присмотра.

В полиции рекомендуют соблюдать правила безопасности, которые уменьшают риск незаконного посягательства на имущество.

Читайте такжеВ МВД назвали три самых опасных локации Киева, где можно стать жертвой карманников

В частности, позаботиться об установке надежных замков, а по возможности — сигнализации; на период отсутствия не оставлять дома ценные вещи, деньги и документы; не прятать ключи от дома в легкодоступных местах; просить родственников или соседей время от времени наблюдать за жилищем и забирать почту из ящика.

Также правоохранители советуют гражданам воздержаться от распространения в соцсетях информации о своих намерениях покинуть помещение на период праздников или отпусков.

Напомним, ранее украинцам объяснили, как защитить авто от угона. Эксперты отмечают, что автомобилисты пренебрегают элементарными правилами защиты своего имущества, но добавляют, что украсть можно любое авто. Главный вопрос - время, потраченное на взлом защиты. Чем больше тратится времени, тем менее привлекательным становится авто для угонщиков.

Вас также могут заинтересовать новости: