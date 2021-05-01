За период пребывания Киева в «красной» зоне эпидопасности столичные полицейские составили 10 тыс. 562 административных протокола за нарушение карантинных ограничений.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
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Так, 957 админпротоколов составлено на должностных лиц субъектов хозяйствования - развлекательных заведений, ночных клубов и ресторанов, 474 - на граждан за нарушение правил относительно карантина людей (ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Также в отношении граждан вынесено 9 тыс. 131 постановление.
«Несмотря на смягчение карантина, полицейские и в дальнейшем в пределах компетенции будут контролировать соблюдение правил карантина», - сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко и призвал граждан использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Карантин в Киеве: что известно
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