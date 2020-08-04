В ООН призывают Украину разработать закон о реализации прав нацменьшинств и коренных народов

В частности, в ООН рекомендуют разработать данный закон путем проведения консультаций с представителями национальных меньшинств и коренных народов.

В Организации Объединенных Наций призывают Украину разработать закон о реализации прав национальных меньшинств и коренных народов.

Об этом сообщили в представительстве ООН в Украине.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине изначально наблюдала за законодательным процессом, который завершился принятием закона о государственном языке, и в этой связи в ООН поделились замечаниями и предоставили рекомендации парламенту Украины о том, как привести законопроект в соответствие с международными стандартами по правам человека. Так, многие спорные вопросы впоследствии были устранены в окончательной версии закона, который был принят 25 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на ряд положительных сдвигов, закон все еще имеет ряд проблем с учетом права человека.

"Закон регулирует использование украинского языка как единственного государственного языка во многих сферах общественной жизни, но не регулирует использование языков меньшинств. При отсутствии обновленного законодательства о меньшинствах, ряд положений закона, которые уже применяются, могут поставить под угрозу права меньшинств", - отмечают в представительстве.

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Поэтому они призывают Кабинет министров и Верховную Раду разработать закон о реализации прав национальных меньшинств и коренных народов "без неоправданных задержек и путем инклюзивных консультаций с представителями национальных меньшинств и коренных народов".

В рекомендациях ООН говорится, что разработанный и принятый закон должен гарантировать использование любого языка в сфере частной деятельности.

Также правительству Украины рекомендовано избегать необоснованного различия между официальными языками Европейского Союза и другими языками национальных меньшинств и предоставления преференций первым.

"Правила проведения выпускных экзаменов по окончании заведений общего среднего образования и вступительных экзаменов в государственные университеты и другие государственные учебные заведения должны учитывать использование языков меньшинств как языков преподавания в образовательной системе", - сказано в рекомендациях.

Кроме того подчеркивается, что будущий "закон о порядке реализации прав коренных народов и национальных меньшинств Украины" должен обеспечивать соблюдение свободы слова через применение языков меньшинств во время культурных мероприятий.

"Требования по уровню владения языком для государственных служащих должны быть соизмеримыми целям закона. Их применение не должно препятствовать участию в общественной жизни лиц, являющихся носителями языков меньшинств", - заявляют в ООН.

При этом рекомендуют правительству Украины принять меры для облегчения эффективного участия меньшинств в общественной жизни, в частности, путем использования их языков, когда это целесообразно, в избирательных, консультационных и других процессах, связанных с участием в общественной жизни.

Вместе с тем Украине советуют обеспечить, где это практически осуществимо, понятный и легкий доступ к системе здравоохранения, социальным и другим административным и публичным услугам на языках меньшинств.

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"В государственных и коммунальных средствах массовой информации языкам меньшинств должно обеспечиваться достаточное и пропорциональное пространство. В частных средствах массовой информации должно разрешаться свободное использование языков меньшинств", - отмечается в рекомендациях.

Также подчеркивается, что требования по применению языков в коммерческой сфере, особенно в рекламе, должны уважать право на свободу выражения взглядов.

Кроме того, в представительстве ООН рекомендуют органам власти Украины ввести учебные программы по языковой подготовке для лиц, которые обязаны использовать государственный язык.

"Методы контроля за реализацией официальной языковой политики должны базироваться на мерах стимулирования, а не на системе санкций", - подытожили международные эксперты.

Как сообщал УНИАН, осенью на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о права национальных меньшинств, в том числе и языковые.

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