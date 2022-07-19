Соответствующим законом предусматривается осовременивание сбора статистической информации.

Верховная Рада Украины приняла Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности (№5108).

За это решение проголосовали 237 депутатов.

Законом устанавливается, что целью проведения Переписи населения является получение достоверных, объективных и целостных данных по населению страны в целом и по каждой административно-территориальной единицы, в том числе для информационного обеспечения управления и прогнозирования социально-экономического развития, а также разработки и реализации государственной политики по вопросам народонаселения в интересах экономического благосостояния и прав человека.

Перепись населения проводится не менее одного раза в 10 лет.

Основанием для проведения Переписи населения является решение правительства, которое принимается не позднее чем за три года до начала и предусматривает проведение соответствующей информационно-разъяснительной работы. Срок проведения Переписи населения устанавливается правительством.

В программу Переписи населения в обязательном порядке включаются вопросы, касающиеся, в частности состава и родственных отношений членов домохозяйства, этнического происхождения, языковых признаков и гражданства.

Устанавливается, что Перепись населения проводится такими методами: обход жилых домов временным переписным персоналом и заполнением им переписной документации в электронной или бумажной форме; получения письменных (устных) ответов респондентов на вопросы, в частности путем заполнения респондентами переписной документации в электронной форме с помощью специального программного обеспечения.

Также это может быть заполнение переписной документации переписным персоналом во время посещения респондентами переписных участков; использования основных первичных (персональных) данных, сбор которых осуществляется в процессе проведения Переписи населения, из национальных электронных информационных ресурсов.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Как сообщал УНИАН, в Кабмине предупредили о новой волне перемещений украинцев с востока на запад и назвали причину.