Ее дочь Лариса отметила, что у них не было ни воды, ни электричества, ни тепла.

Ванда Объедкова, пережившая Холокост, умерла в одном из подвалов осажденного российскими войсками Мариуполя. На момент смерти ей было 91 год.

Об этом сообщили в государственном музее Аушвиц-Биркенау в Польше в Twitter.

"В 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немцев, укрывшись в подвале в Мариуполе. 81 год спустя она скончалась в подвале того же города как жертва ужасающей войны, скрываясь от россиян", - говорится в сообщении.

По данным издания Chabad.org, семья Объедковой пряталась в подвале магазина, когда Россия начала бомбить Мариуполь. 91-летняя женщина в последние недели своей жизни не могла встать и страдала от холода и жажды. Умерла она еще 4 апреля.

По словам дочери Ванды Семеновны, хоронили пережившую Холокост женщину хоронили под обстрелами в местном парке. Позже им удалось добраться до безопасного места.

"Не было ни воды, ни электричества, ни тепла, было невыносимо холодно… Мы жили как животные", — рассказала Лариса.

Справка УНИАН. Ванда Семеновна Объедкова родилась в Мариуполе 8 декабря 1930 года. Она пережила обвалы на евреев, когда в октябре 1941 года нацисты вошли в Мариуполь. Ее семью расстреляли немцы, а она успела спрятаться в подвале. Выжил только ее отец, который не был евреем. Именно он Ванду в местном госпитале, где она оставалась до освобождения города в 1943 году.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину. Оккупанты бомбили украинские города, массово убивая мирное население.

С первых дней вторжения Мариуполь стал самой горячей точкой Украины. Обстрелы не прекращаются. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. В городе гуманитарная катастрофа

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