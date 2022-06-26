Злоумышленница задержана на блокпосту.

В Одесской области задержана женщина, которая была среди организаторов "выборов" в "ДНР".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что на одном из блокпостов пограничники остановили машину семейной пары, которая двигалась на въезд в Одессу. Во время проверки их документов сработала одна из баз данных.

В частности, выяснилось, что 57-летняя женщина сознательно принимала участие в попытках легализации "ДНР/ЛНВ" путем организации псевдовыборах главы "ДНР". Кроме того, эта уроженка Донецкой области ранее пересекала границу через закрытые пункты пропуска, находящиеся на временно оккупированной территории.

Для дальнейшей проверки и установления всех обстоятельств противоправных действий женщину передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее сообщалось, что российские захватчики создали по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины.

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