В Одесской области задержана женщина, которая была среди организаторов "выборов" в "ДНР".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы.
Отмечается, что на одном из блокпостов пограничники остановили машину семейной пары, которая двигалась на въезд в Одессу. Во время проверки их документов сработала одна из баз данных.
В частности, выяснилось, что 57-летняя женщина сознательно принимала участие в попытках легализации "ДНР/ЛНВ" путем организации псевдовыборах главы "ДНР". Кроме того, эта уроженка Донецкой области ранее пересекала границу через закрытые пункты пропуска, находящиеся на временно оккупированной территории.
Для дальнейшей проверки и установления всех обстоятельств противоправных действий женщину передали сотрудникам Нацполиции.
Ранее сообщалось, что российские захватчики создали по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины.