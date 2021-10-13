Каникулы в школах города начнутся 25 октября.

В Одессе из-за распространения COVID-19 школы с 18 октября переходят на дистанционную работу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Она пояснила, что такое решение принято с учетом ухудшения в городе эпидситуации по COVID-19. По ее словам, почти 200 классов уже закрыты на карантин по рекомендациям Минобразования.

"С 18 октября на неделю рекомендуется школам города дистанционное обучение. С 25 октября по 29 октября включительно - осенние каникулы", - сообщила Буйневич.

Читайте такжеОзвучен прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине до конца октябряЭта информация бурно обсуждается в социальных сетях. В частности, просят объяснить, зачем требовали ускорить вакцинацию сотрудников учебных заведений, если школы перевели на режим онлайн. Некоторые предполагают, что детей отправляют домой из-за проблем с отопительным сезоном, но Буйневич это отрицает.

Одни пользователи соцсетей поддерживают вышеназванную меру, другие - нет, в основном, это родители учеников младшей школы.

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября.

Ранее в Одесской области из-за большого количества инфицированных COVID-19 был усилен карантин.

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Автор: Лариса Козовая