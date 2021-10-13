Вместе с тем в Киеве осенние каникулы для школьников начнутся по плану, с 25 октября.

Министерство образования и науки рекомендует школам объявить осенние каникулы с 18 октября.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 по всей территории Украины стремительно выросла.

"Согласно решению Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предложения Минздрава, Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября", - написал он.

По словам Шкарлета, в своем письме МОН также обратилось в местные органы власти с рекомендацией принять неотложные меры для сохранения здоровья детей и работников школ.

Министр добавил, что структура и продолжительность учебного года определяется исключительно решением педагогического совета учреждения образования.

"А потому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН", - подчеркнул он.

Добавим, что отправить школьников на каникулы раньше заранее решили в:

Харькове,

Виннице,

Хмельницком,

Ивано-Франковске,

Херсоне,

Кропивницком,

Сумах.

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Осенние каникулы в школах Киев: что известно

Дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября, заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондрыивский. Как информирует пресс-служба КГГА, по словам Мондрыивского, причин для досрочного начала каникул нет.

"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева COVID-19 болеет чуть больше 800 учеников, а это меньше 0,3% от общего числа столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинированы более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", – прокомментировал Мондрыивский.

Он также отметил, что по состоянию на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные к отоплению подключат все учебные заведения, которых в городе более 900. Таким образом, в городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

Мондрыивский добавил, что такой шаг – это, в первую очередь, забота об организации качественного образовательного процесса для школьников и поддержка тех семей, где у родителей нет возможности оставлять детей дома из-за необходимости ходить на работу.

В КГГА напомнили при этом, что, согласно решению Кабмина, образовательный процесс не должен останавливаться даже в тех регионах, которые попали в красную зону, но при условии 100-процентной вакцинации работников учебного заведения.

Напомним, как писал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины инициировало досрочные каникулы для школьников. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 12 октября поддержала их предложение обратиться в установленном порядке к областным и Киевской городской госадминистрациям с предложением переноса осенних каникул в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

"Ситуация с заболеваемостью на коронавирусную болезнь ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей выявляют COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию выявлены случаи COVID-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространения коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества обязательных социальных контактов", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Справка УНИАН. Минобразования и науки рекомендовало в этом учебном году провести осенние каникулы с 25 по 31 октября.

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Автор: Антонина Доломанжи