Если вы отказываетесь от военной службы или уклоняетесь, на вас имеют право составить соответствующий административный протокол, говорит адвокат.

Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал вопиющие случаи задержания и доставки в военкомат военнообязанных украинцев. В своем YouTube-канале он объяснил, как нужно действовать в таких ситуациях и в случаях, когда представители ТЦК приходят к вам домой.

Сначала юрист посоветовал, что делать, если к вам пришла полиция, и вам сообщают, чтобы вы есть в каких-то списках розыска военкомата.

"Ну, можете этим гордиться, чтобы вы там находитесь. На самом деле эти списки никаким образом не имеют ничего общего с законодательством и законодательным регулированием. Вы можете находиться в любых списках, тем более даже пребывание в этих списках фактически является уже нарушением ваших прав, потому что вы, например, не давали согласия на обработку своих персональных данных или передачу этой информации каким-то третьим лицам", - утверждает адвокат.

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Кравец добавляет, что судом не установлено нарушение вами законодательства, поэтому наличие таких списков - это уже само по себе нарушение. Об этом можете также сообщить представителям правоохранительных органов, которые приходят к вам якобы доставить вас в военкомат, задерживают ли вас где-то на блокпосту или на улице, говоря, что вы есть в ее списках и вам нужно проехать в ТЦК, советует он.

"Вы спокойно сможете отказаться от такого предложения путешествовать вместе с представителями полиции в военкомат, и вам за это ничего не будет... Вы можете попросить, чтобы они включили нагрудные камеры и сообщили основания вашего задержания. Если они вам сообщают, что вас разыскивает военкомат, вы можете сказать: "Хорошо, здесь вы меня нашли. Где расписаться, что меня разыскивает военкомат, что я вас услышал? А я дальше пошел по своим делам", - говорит адвокат.

В случае, если они не хотят вас слушать, скручивают и доставляют в военкомат, желательно проконтролировать, чтобы у них были включены нагрудные камеры, чтобы можно было привлечь этих представителей полиции к ответственности.

"Если вас доставляют в военкомат, первое, что вам нужно сделать, - это потребовать следственно-оперативную группу, дать право прибыть вашему адвокату, потребовать непосредственно звонок в ГБР относительно нарушения прав как полицейскими, так и представителями военкомата, и незаконного содержания", - заявляет Кравец.

Если вы не хотите проходить военно-врачебную комиссию, вы можете ее не проходить. Если кто-то будет подделывать за вас подписи, это уже уголовно наказуемая ответственность.

В случае, если вас не выпускают, продолжает адвокат, вы имеете право попросить родственников, чтобы они пошли в суд территориальной юрисдикции, в котором находится это помещение, где вас содержат, с просьбой немедленно вас доставить в суд в соответствии со статьей 206 УПК по решению вопросов законности вашего содержания.

Если вы отказываетесь от военной службы или уклоняетесь, на вас имеют право составить соответствующий административный протокол. Вы также должны это понимать, подчеркивает адвокат. Он добавил, что вы должны сразу заявить, если у вас есть основания для отсрочки от мобилизации.

"В любом случае требуйте доступа адвоката, требуйте следственно-оперативную группу и звонок в ГБР для того, чтобы иметь возможность покинуть помещение военкомата. И прибыть туда, когда вам будет удобно, и в соответствии с требованиями действующего законодательства", - подчеркнул он.

При этом Кравец отметил, что ни в коем случае не надо вступать в конфликты с представителями военкомата или полиции.

Новые правила вручения повесток в Украине

Ранее в ОК "Юг" заявляли, что призывников в Украине ждут новые правила выдачи повесток - под запись боди-камер представителей ТЦК. Это решение приняли после того, как в сеть "сливали" скандальные видео, как мужчин "скручивают" или тянут в авто.

Военнослужащие Черниговского ТЦК одними из первых в Украине вышли на ежедневные патрулирования с боди-камерами.

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