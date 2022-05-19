Сергей Братчук напомнил, что россияне часто перед атакой пытаются создать себе информационное алиби

Спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук "подтвердил" слова представительницы МИД РФ Марии Захаровой о военной технике на территории Одесской киностудии. Он уточyил, что это автомобиль времен Второй мировой войны.

Об этом Братчук пошутил в эфире телемарафона.

"Я бы хотел ответить Марии Захаровой, что я подтверждаю ее слова. Там действительно есть военная техника – раритетный автомобиль времен Второй мировой войны, который используется для съемок фильмов. Сейчас мы ожидаем пополнение российских трофеев, чтобы снимать фильмы про нашу, украинскую победу", - потроллил Братчук представительницу российского МИД.

При этом он указал, что россияне уже не первый раз анонсируют что-то, притянутое за уши к каким-то военным делам, чтобы создать себе информационное алиби, а потом нанести ракетный удар.

Как ранее сообщал УНИАН, в социальных сетях появилась информация о том, что жители близлежащих высотных жилых домов (на Французском бульваре) якобы массово покидают свои квартиры из-за дислокации на киностудии оружия, установок ПВО и т. д.

В свою очередь директор киностудии Андрей Осипов заявил, что данная информация фейк.

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