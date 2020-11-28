Также власти города планируют открыть для пациентов с коронавирусом отделение на 120 коек.

В Одессе для лечения больных с COVID-19 и подозрением на это заболевание открыто отделение на 90 коек.

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Как сообщили журналистам в мэрии Одессы, с 27 ноября начался прием пациентов с подозрением на коронавирус в больнице №5, которая находится по ул. Троицкой, 37.

Отделение открыто на 90 коек, в числе которых 8 реанимационных.

Отмечается, что отделение обеспечено необходимым медицинским оборудованием, в нем проведено разграничение зон для разделения потоков пациентов. В палатах размещаются от двух до четырех больных. Действует круглосуточный пост врача-анестезиолога.

К настоящему времени в отделении обеспечена работа 15 кислородных "точек", еще 25 подключат в ближайшее время. Сейчас подача кислорода в отделении обеспечивается за счет баллонов, а уже в ближайшее время будут установлены криоцилиндры на 175 литров каждый. Кроме того, ожидается получение пяти двухтонных криоцилиндров.

Также в помещениях на Троицкой имеется компьютерный томограф, за средства городского бюджета обеспечено питание.

В другом отделении горбольницы №5, на Лидерсовском бульваре, также будут обеспечивать лечение пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Здесь проведут капитальный ремонт помещений детского отделения, что позволит развернуть еще 120 коек по COVID-19.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 28 ноября в области зарегистрированы 42 754 случая COVID-19. Из них 18 301 - в Одессе.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 1 337 новых случаев заболевания, из них 689 - у одесситов.

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Автор: Лариса Козовая