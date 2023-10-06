Решение согласовано с военными, но опасность остается.

В центре Одессы в ближайшее время откроют для прогулок Приморский бульвар, который закрыли в феврале 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Приморский бульвар будет открыт для пешеходов. Решение согласовано с военными. Беспрепятственно прогуляться по бульвару одесситы и гости города смогут уже в ближайшие дни", - сказал Труханов.

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По его словам, сейчас начались работы по демонтажу ограждений.

Мэр отмечает, что власть делает все возможное, чтобы "каждый имел возможность насладиться красотой Одессы". В то же время городской голова предупреждает, что опасность не миновала: как и раньше, надо соблюдать все правила безопасности и требования военных.

Он также обнародовал видео, на котором, в том числе техника, которая убирает бетонные блоки, которыми более полутора лет назад был перекрыт проход на бульвар. Пока неизвестно, откроют весь бульвар или какую-то его часть.

Приморский бульвар в Одессе - что надо знать

Приморский бульвар в Одессе расположен на краю городского плато, начинающегося от Думской площади (где находится здание городского совета) и заканчивающегося возле Воронцовского дворца.

По словам специалистов, Приморский бульвар - один из лучших градостроительных ансамблей архитектуры классицизма в Украине, он связывает исторический центр с Черным морем и является своеобразным фасадом при въезде в Одессу со стороны моря.

К бульвару выходят улицы Пушкинская, Екатерининская, Гоголя, Воронцовский переулок. Одна сторона бульвара застроена. С другой стороны-крутой склон, ведущий к Морскому вокзалу Одесского торгового порта, который недавно был разрушен ракетой, которую запустили по Одессе российские военные. Вместе с вокзалом значительные разрушения претерпел отель"Одесса", который расположен рядом. К пассажирскому терминалу Одесского порта от бульвара спускается Потемкинская лестница, сверху (на бульваре) – известный памятник Дюку.

Этот бульвар присутствует во многих художественных фильмах – разные кинематографисты неоднократно выбирали его как натуру.

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