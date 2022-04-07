Местные власти ранее считали, что мозаичные портреты Ленина и Сталина не подпадают под декоммунизацию.

В Новгород-Северском Черниговской области демонтировали портреты Владимира Ленина и Иосифа Сталина с водонапорной башни, расположенной в центре города.

Об этом в Telegram сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его информации, Новгород-Северский, расположенный в 50 км от российской границы, наконец-то свободен от коммунистических символов.

"Сегодня, в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, коммунальщики демонтировали мозаичные изображения Ленина и Сталина, которые были размещены на водонапорной башне города", - написал он.

Также фотографии демонтажа портретов коммунистических вождей разместили в местных группах в соцсетях жители города. Большинство пользователей положительно оценили этот шаг городских властей.

Как сообщал УНИАН, за отказ демонтировать портреты коммунистических вождей в Новгород-Северском Институт национальной памяти Украины обращался в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию с просьбой начать уголовное производство по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных к ответственности.

В то же время экс-мэр Олег Бондаренко объяснял, что изображение Ленина и Сталина на водонапорной башне возле рыночной площади города никоим образом не используется как символика коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Новгород-Северский горсовет в свою очередь считал, что мозаичные портреты Ленина и Сталина не подпадают под декоммунизацию, поскольку не являются ни памятниками, ни памятными знаками, и правовой механизм их демонтажа не предусмотрен ни одним из нормативно-правовых актов.

Разместили эти портреты на башне в 1930-х годах, а сам город Новгород-Северский расположен в 50 км от границы с Россией.

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