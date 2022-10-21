Им оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба", которого задержали непосредственно в горсовете во время совещания у мэра.

Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила российскую агентуру, которую возглавлял чиновник из Николаева.

Как сообщает пресс-служба СБУ, предателя задержали во время совещания у мэра.

"Одной из задач предателя было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ. Им оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете", - говорится в сообщении.

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Установлено, что злоумышленник "сдавал" врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры. Также он передавал оккупантам списки погибших украинских защитников, собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ.

Другой его задачей было "информировать" агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и другие закрытые вопросы, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

По данным СБУ, чиновник пытался привлечь к разведдеятельности еще четырех человек с прокремлевскими взглядами.

В то же время, правоохранители установили личность представителя спецслужб РФ, который координировал их деятельность с территории временно оккупированного Херсона.

Выявление предателей в Украине

С момента полномасштабной войны в Украине СБУ и другие службы регулярно выявляют предателей Украины в разных областях. Предатели всячески помогают врагу, в частности сообщают о расположении ВСУ и военных объектов. Так, в сентябре в Одессе пассажиры маршрутки задержали женщину, которая через окно фотографировала объекты инфраструктуры. В маршрутном автобусе пассажиры обратили внимание, что неизвестная женщина снимает некоторые объекты, которые фотографировать нельзя. Люди не позволили женщине выйти из маршрутки и вызвали полицию.