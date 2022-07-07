По данным следствия, участники вражеской сети – жители Николаева.

В Николаеве разоблачили агентурную сеть, которая по заданию представителей спецслужб Российской Федерации занималась разведывательно-подрывной деятельностью.

Об этом пишет офис генпрокурора.

По данным следствия, участники вражеской сети – жители Николаева, систематически собирали и сообщали через Телеграмм-каналы представителям спецслужб РФ информацию о местах дислокации блокпостов, местонахождение и перемещение военнослужащих и техники ВСУ.

Также они информировали о местах расположения государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и других объектов. По ним в дальнейшем наносили ракетные и артиллерийские удары вооруженные силы РФ. О результатах обстрелов агенты сети также информировали своих российских кураторов.

"6 июля 2022 года один из участников агентурной сети задержан. В ходе санкционированного обыска по месту его проживания изъяты мобильные телефоны, содержащие переписку с агентом спецслужб РФ и иными лицами, которые могут быть причастны к спецслужб государства-агрессора, российскую символику, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и взрывчатку, а также наркотические средства", - говорится в сообщении.

Ранее на Днепропетровщине задержали российского агента, который сдавал позиции украинских С-300.

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