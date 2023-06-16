Игорь Клименко отметил, что украинцы требуют справедливости в этом вопросе.

Мужчин-беглецов, которые незаконно выехали из Украины во время войны, хотят наказывать более жестко. Сейчас таким украинцам грозит только штраф при возвращении в страну, а криминальная ответственность наступает только, если мужчина сбежал после получения повестки.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии изданию LB.ua отметил, что подготовка законопроекта, который бы ужесточил наказание для беглецов, продиктован запросом людей на справедливость.

"Есть ответственность за подделку документов, которыми пользовались при пересечении, за предоставление взятки и за уклонение от мобилизации (если мужчина сбежал за границу уже после вручения подписанной повестки, ему грозит от 3 до 5 лет заключения). Незаконное пересечение границы сейчас – это только админответственность, в подавляющем большинстве случаев – только штраф. Вот о чем идет речь. Я уже отмечал ранее, что мы говорили исключительно об идее. Каких-либо окончательных версий решения проблемы на данный момент нет", – объяснил глава МВД.

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При этом он отметил, что такой закон после принятия не будет иметь обратного действия, но при его разработке будут изучать международный опыт. В то же время он признал, что получить всю информацию о нелегалах будет несложно.

"Кто-то из них рано или поздно вернется в Украину, кто-то обратится к дипломатическим представительствам Украины в других государствах за новыми документами или помощью. Тогда мы рассматриваем возможность проверить, были ли у человека законные основания для выезда за границу", - подытожил Клименко.

Беглецы на границе - последние новости

После полномасштабного вторжения Российской Федерации власти Украины ввели в стране военное положение, которое предполагает закрытие границы для отдельных категорий украинцев. В частности, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать из Украины, если они не попадают в список исключений.

Но некоторые граждане используя незаконные способы все же пытаются выехать в страны Европы. Для этого мужчины прибегают к различным способам - от взяток и переодеваний до незаконного пересечения границы в необорудованных для этого местах, что приводит часто к гибели беглецов.

К примеру, на Закарпатье в реке Тиса при попытке пересечь границу в Венгрию утонул мужчина родом из Николаевщины, а еще одного уклониста задержали.

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