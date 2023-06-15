Он считает, что никто сейчас не может сидеть, сложа руки.

Украинский актер Тарас Цымбалюк с начала полномасштабного вторжения России в Украину оставался на родине. У него есть твердая гражданская позиция, поэтому он активно помогает ВСУ в тылу.

А вот к мужчинам-беглецам актер относиться резко негативно. Он считает, что ни один человек с украинским паспортом не может быть равнодушным к войне. А если человек принимает решение сбежать в такие времена, то лучше, чтобы он вообще не возвращался на родину.

"Поймал себя на мысли, что у меня, мягко говоря, отпало желание общаться со знакомыми мужчинами, которые выехали из Украины и абсолютно ничем не помогают родной стране в такой ужасный период. Такое беспозвоночное население совсем не нужно перспективной Украине. Думаю, пусть лучше такие "украинцы" моют посуду и обслуживают другие страны. И, конечно, сюда не возвращаются!" - заявил артист на своей странице в Instagram.

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Он также отметил тех людей, которые во время сборов на армию скидывают даже самые маленькие суммы. По словам Тараса, это очень трогательно, ведь у них может вообще не быть возможности донатить, но они это делают.

"Бывает пишут в директе: "Тарас, видели вы там с Олейником снова что-то закупили, у меня нет денег, но есть авто, могу отвезти броники или амуницию, она же тяжелая…". Или предлагают помощь в качестве физической силы", - добавил Цымбалюк.

Крометого, артист заявил, что никто не имеет права сидеть, сложа руки.

"Есть масса фронтов, которые должны непрерывно работать до наступления победы", - подытожил Цымбалюк.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк возмутил украинцев заявлением о языке.

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