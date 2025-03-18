В Миргороде открыли Ветеранское пространство: какой функционал для ветеранов оно предлагает

В Миргороде (Полтавская область) открыли Ветеранское пространство, которое станет местом проведения мероприятий и встреч на ветеранскую тематику, а также поможет в решении юридических и социальных вопросов ветеранов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от Полтавщины Олег Кулинич.

"Здесь будет работать отдел городского совета по вопросам ветеранов, а также помощники ветеранов – специалисты по сопровождению ветеранов и демобилизованных. В Ветеранском пространстве также оборудованы кабинеты для работы психолога и юриста", – отметил народный депутат Олег Кулинич, который принял участие в открытии Ветеранского пространства вместе с министром социальной политики Оксаной Жолнович, заместителем министра по делам ветеранов Русланом Приходько, исполняющим обязанности главы Полтавской ОВА Владимиром Когутом, главой Полтавского областного совета Александром Беленьким и другими представителями власти и гражданского сектора.

Олег Кулинич также поблагодарил за поддержку в реализации инициативы правительство Германии, ряд общественных организаций и Программу развития ООН в Украине.

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"Считаю, что Миргородская громада демонстрирует качественный подход к ветеранской политике, на который могут ориентироваться органы местного самоуправления. Не случайно именно здесь, на "Миргородкурорте", еще в 2023 году по моей инициативе мы первыми в Украине совместно с Полтавским областным советом запустили пилотный проект семейной программы социального восстановления ветеранов, которую уже прошли около 600 человек – ветераны российско-украинской войны, прежде всего те, кто получили инвалидность, а также члены их семей – жены, дети", – напомнил Олег Кулинич.

По словам народного депутата, он и дальше готов предоставлять всю необходимую помощь, чтобы программа социального восстановления ветеранов продолжалась и масштабировалась как в пределах области, так и по всей Украине.

Народный депутат Олег Кулинич добавил, что программу уже масштабировали на ряд громад Полтавщины – Миргородскую, Зеньковскую, Решетиловскую, Котелевскую. Присутствовавшие на круглом столе по этому вопросу главы громад Миргородского района имели возможность изучить опыт внедрения программы и поделиться им с коллегами.

Перед поездкой в Миргород депутаты и представители правительства также посетили Зеньков, в частности – "Центр социальной поддержки и социальных услуг "Берегиня"" Зеньковского городского совета.

Совместно с руководством Зеньковской громады, представителями самого центра и ветеранами, вместе с Оксаной Жолнович и Русланом Приходько они обсудили услуги, которые уже предоставляются в учреждении, возможности улучшения его работы и расширения этого спектра, а также вопросы трудоустройства и протезирования ветеранов.

"В ходе беседы с представителями правительства предложил законодательную инициативу по трудоустройству ветеранов, которая бы максимально адекватно учитывала квоты на такие рабочие места, предыдущий профессиональный опыт ветеранов и интересы как работодателя, так и работников", – сообщил парламентарий.

По его словам, на сегодняшний день в Украине уже более 1 миллиона ветеранов, а, по предварительным оценкам представителей правительства, количество ветеранов после завершения войны может увеличиться как минимум в несколько раз. Поэтому ветеранская политика – это вопрос огромной важности для государства.

Напомним, что программа социального восстановления ветеранов впервые в Украине была запущена в Полтавской области в 2023 году. В рамках программы ветераны работают с профессиональными психологами, проходят реабилитационные процедуры, получают медицинское сопровождение, а также юридическую и организационную помощь. С ветеранами, в частности, работают мультидисциплинарные команды, прошедшие специальную подготовку и профессионально разбирающиеся в опыте участников боевых действий.