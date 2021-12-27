Петиция набрала необходимое количество голосов, теперь она находится в статусе "Ожидает рассмотрения".

Новость о том, что в Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий, вызвала среди украинцев возмущение. На сайте президента появилась петиция об отмене приказа, сегодня она набрала необходимое количество подписей.

Автор петиции назвала приказ от Минобороны о воинском учете для женщин "издевательствами".

Эту петицию подписали уже более 25 тысяч человек. Теперь она находится в статусе "Ожидает рассмотрения".

"Отменить приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313! Пользоваться только перечнем только тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994", - говорится в тексте требования отмены приказа.

Автор петиции отметила, что теперь почти все женщины Украины должны быть военнообязанными. Это она называет "безобразием".

"Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Ни одного переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации", - отметила автор.

Теперь, когда петиция набрала необходимое количество голосов, должны рассмотреть.

Читайте такжеЗачем армии маркетологи?: соцсети отреагировали на указ о постановке женщин на воинский учет"Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения. О поддержке или не поддержке электронной петиции, адресованной Президенту Украины, публично объявляется Президентом Украины на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины", - указано в правилах относительно петиций.

В Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий - что известно

Недавно стало известно, что украинок определенных профессий будут ставить на воинский учет. В перечень входят сотни специальностей. Об этом говорится в приказе Минобороны от 11 октября.

В документе указано, что работодатель должен проконтролировать, стали ли его сотрудницы, работающие по указанным специальностям, на воинский учет. В то же время при приеме на работу будут проверять документы и отметки о постановке на воинский учет.

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Впоследствии в ВСУ разъяснили ситуацию со взятием женщин ряда профессий на воинский учет. Каждая женщина должна прийти в военкомат, сообщили в ВСУ и объяснили процедуру постановки на воинский учет.

После этого стало известно, что нардеп заявил о планах сократить список профессий женщин для воинского учета. А в Минобороны объяснили, будут ли брать на воинский учет беременных и женщин с детьми.