Нардеп Александр Завитневич заявил, что сама инициатива правильная.

В Украине список профессий, представительницы которых должны стать на воинский учет, планируют сократить.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в своем Facebook.

Он написал, что обсудил этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым. По его словам список профессий должно было определять Министерство обороны.

"Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой. Перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", - пояснил нардеп.

При этом он подчеркнул, что сама инициатива правильная.

"Страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает", - подытожил нардеп.

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Как сообщал УНИАН, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Закон распространяется на украинок от 18 до 60 лет.

Женщин могут призывать в Вооруженные силы или привлекать к оборонным работам, но только в военное время. В мирное время украинки могут пойти в армию добровольцами.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на военном учете. Несоблюдение этого требования будет наказываться штрафом. Также документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу.

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