Под дулами автоматов: в МИД сделали заявление о 'выборах' на оккупированных территориях

Российский фарс не изменит юридический статус оккупированных территорий, которые и впредь с правовой точки зрения будут украинскими.

18–20 сентябряроссийские захватчики будут имитировать на оккупированных территориях Украины "выборы" в Государственную думу Российской Федерации. Оккупанты попытаются организовать спектакль, не имеющий ничего общего со свободным волеизъявлением. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Это фарс государства-оккупанта, который не имеет ничего общего с демократическими выборами и не создает никаких правовых оснований для распространения юрисдикции России на какую-либо часть территории Украины", – отмечается в заявлении.

Как отметили дипломаты, после 2014 года единственным легитимным результатом голосований по временно оккупированным территориям Украины были результаты на табло Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, когда 143 государства-члена ООН подтвердили незаконность оккупации и требование к России вывести войска со всех украинских территорий в пределах международно признанных границ.

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"Ни одно "голосование", организованное Россией под дулами автоматов, не изменяет международно признанный статус этих территорий. Временная оккупация не порождает для государства-оккупанта суверенных прав", – подчеркивается в заявлении.

Таким образом, в МИД констатируют, что Украина не признает ни проведение этих незаконных "выборов", ни их ничтожные результаты.

Дипломаты также призывают международное сообщество также не признавать эти действия России и не рассматривать их как проявление законной политической воли людей на временно оккупированных территориях Украины. "Предупреждаем о любых действиях, связанных с участием в этом незаконном мероприятии, которые будут иметь правовые последствия в национальных и международных юрисдикциях", – говорится в заявлении.

Все оккупированные Россией территории – это неотъемлемая часть Украины

Как отмечают в МИД, временно оккупированные Автономная Республика Крым и город Севастополь, а также части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей являются неотъемлемой частью Украины. "Их освобождение от российской оккупации является необходимым условием восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды", – говорится в заявлении.

Кроме того, включение в состав российского парламента представителей, избранных на незаконных выборах на временно оккупированных территориях Украины и других государств, дополнительно лишает легитимности весь состав Государственной Думы РФ.

РФ пытается создать иллюзию поддержки агрессивной политики в отношении Украины

Вместе с тем, как отметили в МИД, любые "выборы" в современной России являются лишь фарсом. В частности, после более чем четверти века правления Путина в этой стране отсутствуют демократия, свобода слова, плюрализм политических партий и какое-либо уважение к базовым гражданским свободам.

"Призываем международное сообщество называть вещи своими именами: так называемые "выборы" в Госдуму РФ – лишь спектакль, призванный создать иллюзию поддержки населением агрессивной политики режима в Москве", – говорится в заявлении.

Выборы в России – последние новости

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин призвал россиян продемонстрировать на выборах в Госдуму поддержку войны против Украины.

Ранее Служба внешней разведки Украины заявляла, что российские оккупанты готовят во время псевдовыборов террористические акты на временно оккупированных территориях для обвинения Украины и оправдания репрессий против украинского населения.

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