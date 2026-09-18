Вышел трейлер нового экшен-триллера Гая Ричи с Хопкинсом и Камбербэтчем (видео)

Премьера картины запланирована на февраль 2027 года.

Вышел украинский трейлер нового криминального триллера с элементами черной комедии знаменитого режиссера Гая Ричи "Жена и пес" (Wife and Dog) со звездным кастом. В фильме снялись Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс.

"Неуемная жадность семьи Фэрбэнк и их окружения толкает на предательство и убийство в борьбе за наследство", - говорится в описании к оригинальному трейлеру.

Известно, что премьера картины запланирована на февраль 2027 года.

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Кроме Хопкинс и Камбербэтча, в фильме сыграли Падди Консидайн, Космо Джарвис, Пип Торренс и другие.

"Жена и пес": что известно о сюжете

По сюжету фильма "Жена и пес" влиятельный аристократ Малкольм Фэрбэнк решает отойти от дел и передать свою огромную империю детям. Однако ему предстоит выбрать между дочерью Флоренс, которая долгие годы была его правой рукой, и сыном Гидеоном, недавно освободившимся из тюрьмы.

Решение отца приводит к настоящей семейной войне. Гидеон клянется отомстить сестре, а Флоренс, не желая становиться легкой мишенью, берет в охранники своего конюха Шона. За неприметным и спокойным мужчиной скрывается опасное прошлое: когда-то он был одним из самых влиятельных криминальных боссов Англии.

Фильм рассказывает о борьбе за наследство и власть, семейных тайнах, мести и криминальном прошлом, от которого невозможно просто так избавиться.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Украина выдвинула на Оскар фильм "Следы".

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