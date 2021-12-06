Противоаварийные работы проведет "Укрспецреставрация", они должны начаться уже сейчас.

В костеле Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара, противоаварийные работы проведет "Укрспецреставрация", их планируется завершить до февраля 2022 года.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.

"Наконец могу сообщить, что противоаварийные работы в костеле Святого Николая выполнит ООО "Укрспецреставрация". Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, поэтому Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком. "Укрспецреставрация" сразу приступает к выполнению работ", - написал Ткаченко.

В частности, по его информации, будет выполнено: укрепление оконных конструкций; ремонт пола; ремонт системы отопления, системы электроснабжения и освещения, системы пожаротушения; установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных элементов.

"Ориентируемся, что продолжительность работ - декабрь 2021 - январь 2022 года", - добавил Ткаченко.

Он напомнил, что оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн.

"Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же как за донорские средства оплачивалось проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации", - отметил министр.

Ткаченко отметил, что по католическому календарю сегодня День Святого Николая, покровителя костела.

"Верю, что до 1 июня 2022 года, даты передачи костела в пользование прихода Св. Николая, мы завершим не только противоаварийные, но и реставрационные работы", - написал далее министр.

Пожар в костеле Святого Николая

Как сообщал УНИАН, пожар в костеле Святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошел поздно вечером 3 сентября, в результате чего был уничтожен уникальный орган.

По факту пожара было открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ).

По информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительной причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Огнем была повреждена внутренняя отделка здания и инструмент.

По словам Ткаченко, на восстановление поврежденного костела необходимо не менее 75 млн грн.

Костел Святого Николая в Киеве возведен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.

Здание делят между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов, и приход святого Николая римско-католической церкви в Украине, которая проводит здесь богослужения.

11 ноября приход костела Святого Николая в Киеве сообщил, что костел передают религиозной общине 1 июня 2022 года. В приходе информировали, что достигнут ряд договоренностей с Министерством культуры и информационной политики Украины, в частности, по организации и проведению противоаварийных работ в костеле. "Также стороны договорились, что до 1 июня 2022 года будет найдено новое помещение и был перемещен туда Национальный дом органной и камерной музыки", - отмечается в сообщении прихода.

Автор: Инна Андалицкая