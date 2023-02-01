Министерство энергетики опровергло коррупцию в переговорах о подключении будущего завода по производству беспилотников Bayraktar к энергосистеме.

Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на представителей министерства.

"Представители турецкой компании заверили, что не имеют претензий к Украине. Ни одна из украинских энергокомпаний не проводила таких расчетов и не выставляла Baykar чек на $10 млн", – уверяет чиновник из Минэнерго.

Видео дня

Forbes выяснил, откуда взялась цифра $10 млн. Для оценки стоимости проекта Baykar заказал услуги подрядной инжиниринговой организации, название которой не раскрывает.

Подрядчик использовал технические условия, предоставленные "Укрэнерго", говорит менеджер крупной энергетической компании.

"Эта частная компания оценила стоимость работ в $10 млн, а сроки – в два года", - сообщает Forbes.

По данным издания, подрядчик назвал не заоблачные цифры. По предварительным оценкам, стоимость этих работ, учитывая их объем и сложность, около $8 млн, говорит собеседник Forbes в правительстве.