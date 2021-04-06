Среди прочего, квалифицированный персонал помогают сохранять высокие зарплаты в ГМК.

Отток кадров на предприятиях Группы компаний «Метинвест» в 2020 году сократился с 11% до 8,6%.

Таких результатов, среди прочего, удалось достичь за счет высоких зарплат на предприятиях горно-металлургического комплекса, идет речь в публикации Uaprom.info «Траектория роста: куда движутся зарплаты в ГМК».

«Компания достигла самого низкого за последние десять лет оттока благодаря постоянному развитию систем адаптации, удержания, обучения и мотивации сотрудников», - сообщили в пресс-службе «Метинвеста».

В свою очередь в «АрселорМиттал Кривой Рог» сообщили, что по итогам прошлого года, на фоне ухудшения ситуации на рынке труда Украины в целом, отток персонала в компании снизился наполовину.

Как сообщал УНИАН, ранее «Метинвест» анонсировал повышение заработной платы производственному персоналу ряда предприятий группы с 1 мая 2021 года по итогам работы в 2020 году. В частности, по итогам ежегодной оценки персонала будут пересмотрены и установлены новые индивидуальные доплаты в размере от 5% до 25%.

В компании отмечают, что зарплаты в «Метинвесте» на 10-15% выше, чем у предприятий-конкурентов. По состоянию на март средняя зарплата на предприятиях группы составляет 20,4 тыс. грн, что существенно выше средней заработной платы в Украине. При этом за последние два года заработная плата на предприятиях «Метинвеста» выросла до 22%, то есть группа полностью покрывала рост инфляции за этот период.

Помимо повышения зарплат, сотрудники «Метинвеста» имеют возможность увеличивать свои доходы до 10% путем участия в программах операционных улучшений и представления предложений, связанных с повышением безопасности и эффективности производства.

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Автор: Иван Бойко