Группа "Метинвест" отмечает, что мотивирует сотрудников, которые вносят самый большой вклад в эффективность технологических процессов и качество продукции.

С 1 мая 2021 года "Метинвест" повысит заработную плату производственному персоналу ряда предприятий группы по итогам работы в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что таким образом "Метинвест" стремится и дальше оставаться в лидерах по уровню производительности и мотивации персонала.

При пересмотре зарплат, отмечают в "Метинвесте", будет учтен уровень инфляции и оттока кадров. В компании рассказали, что хотят уровнять оклады рабочих, выполняющих одинаковые задачи в рамках одной профессии и квалификации.

Читайте такжеЗа год криворожские предприятия Метинвеста перечислили государству 10 миллиардов гривенВ то же время повышение зарплаты пока не коснется административного и управленческого персонала компании.

"Группа мотивирует сотрудников, которые вносят самый большой вклад в эффективность технологических процессов и качество продукции. В то же время персонал вспомогательных профессий, а также сотрудники с низкой квалификацией получат более низкий пересмотр, что будет мотивировать их развиваться и приобретать новые знания и квалификацию", - говорится в сообщении "Метинвеста".

Так, по итогам ежегодной оценки персонала с 1 апреля будут пересмотрены и установлены новые индивидуальные доплаты в размере от 5% до 25%.

Помимо повышения зарплат, сотрудники "Метинвеста" имеют возможность увеличивать свои доходы до 10% путем участия в программах операционных улучшений и представления предложений, связанных с повышением безопасности и эффективности производства.

В компании отмечают, что зарплаты в "Метинвесте" на 10-15% выше, чем у предприятий-конкурентов. По состоянию на март средняя зарплата на предприятиях группы "Метинвест" составляет 20,4 тыс. грн (это существенно выше средней заработной платы в Украине).

Подсчитано, что за последние два года заработная плата на предприятиях "Метинвеста" выросла до 22%, то есть группа полностью покрывала рост инфляции за этот период.

Кроме того, отток персонала в компании в прошлом году снизился с 11% до 8,6% благодаря развитию систем адаптации, удержания, обучения и мотивации сотрудников.

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Автор: Григорий Бондарь