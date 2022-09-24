По словам мэра, со вчерашнего дня захватчики ходят по домам местных жителей, призывая их к голосованию на псевдореферендуме.

В Мелитополе оккупанты угрожают горожанам депортацией в случае отказа голосовать на так называемом "референдуме".

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что со вчерашнего дня захватчики ходят по домам местных жителей, призывая их к голосованию на псевдореферендуме, но люди массово не открывают двери.

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"Рашисты ходят с автоматчиками и оставляют записки. Угрожают тем, кто не открыл дверь. Будут приходить и во второй, и в третий раз, чтобы все же добиться голосования. Тем, кто открыл двери и отказался поддерживать голосование, угрожают депортацией", - подчеркнул Федоров.

Кроме того, по его словам, люди также массово выезжают из города в соседние села, чтобы скрыться от "референдума".

"Есть и забавные случаи сопротивления. Например, люди салидолом мажут ручки на дверях, чтобы те, кто с комиссией приходят, потом не могли отмыться от этого салидола", - рассказал мэр.

Но, как отметил Федоров, несмотря на сопротивление местных жителей, рашисты не отступают от своей идеи и, скорее всего, уже подготовили результаты "голосования".

Незаконные псевдореферендумы

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения их к России.

Международное сообщество осудила намерения российских захватчиков. В частности, страны "Большой семерки" и ЕС заявили, что введут энтироссийские санкции за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

23 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в области уже началось "голосование" на "референдуме" - русские с оружием и их пособники ходят по квартирам местных жителей, угрожают выламывать двери тем, кто их не откроет.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров ранее заявлял, что в оккупированном городе вооружены российские захватчики вместе с коллаборантами ходят по домам местных жителей. Напуганным людям подсказывают, в каком месте бюллетеня "правильно" поставить отметку.

Для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма.

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