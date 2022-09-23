Они работали на железнодорожной станции "Мелитополь".

В Мелитополе 23 сентября в результате взрыва погибла семья коллаборантов.

Об этом сообщают СМИ.

Взрыв произошел в доме по адресу: улица Шмидта, 40. Погибли Оксана и Сергей Дерябины.

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Женщина ранее занимала должность заместителя начальника железнодорожной станции "Мелитополь". По данным СМИ, во время российской оккупации она возглавила станцию. Дерябина занималась организацией поставок вооружения и боеприпасов в северном направлении, а также вывозом украинского зерна в южном.

Мужчина также работал на железнодорожной станции "Мелитополь", находился в подчинении жены.

Напомним, что сегодня утром в городе раздался громкий взрыв. Городской голова сообщил, что он произошел в одной из многоэтажек. В результате один человек погиб, один получил ранения.

Мелитополь в оккупации

Как сообщал УНИАН, Мелитополь с 26 февраля находится во временной оккупации.

11 марта российские захватчики похитили городского голову Ивана Федорова. Его удалось освободить в середине марта.

В городе активно работает партизанское движение. В июне мэр сообщал, что мелитопольским партизанским движением и сотрудничеством спецслужб уже устранено более 100 россиян.

Ранее партизаны порезали горло военнослужащему армии РФ, который приставал к девочке. Также сообщалось, что движение сопротивления подорвало штаб "Единой России".

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