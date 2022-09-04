Очевидцы видели, как его вывозили с территории объекта.

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский вертолет в результате удара по аэродрому во временно захваченном Мелитополе. Очевидцы видели, как его вывозили с территории объекта.

Об этом рассказал городской глава Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Вчера вечером были очередные взрывы на военной базе, которую враг захватил с первых дней войны, это военный аэродром. После этого последовала детонация. Очевидцы видели, как враг вывозил с территории военного городка разрушенную военную технику, а именно вертолет", — сообщил Федоров.

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Напомним, 3 сентября во второй половине дня ВСУ ударили по территории аэродрома в Мелитополе. Об этом сообщали местные жители, а позже информацию подтвердил мэр Иван Федоров. Он написал, что было слышно пять громких взрывов. До этого рашисты пытались размещать на аэродроме в Мелитополе технику не менее десяти раз.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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