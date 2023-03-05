Отмечается, что из региона выехало большинство студентов.

Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области продолжают завозить российских врачей и учителей. Захватчики заселяют их в студенческие общежития.

"В Мелитополе оккупанты расселяют свезенных врачей и педагогов в студенческих общежитиях, пока не найдут им "ничейную" квартиру. Имеем показательную ситуацию с реалиями жизни на временно оккупированных территориях. Большинство местных специалистов выехало из региона и оккупанты имеют кадровый дефицит. Чтобы его заполнить, они вынуждены завозить гастролеров из РФ", – сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что из региона выехало большинство студентов. Они не учатся в "псевдоуниверситетах врага, и в пустые общежития расселяют гастролера"

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"Вообще большинство населения ВОТ (временно оккупированных территорий – ред.) выехало, и в дальнейшем свезенных россиян заселяют в пустые помещения украинцев", – отметили в ЦНС.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что захватчики снимают пропагандистские ролики, в которых они якобы они вывозят на последний блокпост жителей и депортируют их. Однако, по его словам, после съемки российские оккупанты берут этих людей в плен.

Кроме того, россияне усилили слежку за населением города из-за неспособности выявить украинских партизан. На улицах Мелитополя начали развешивать камеры видеонаблюдения.

Ранее Иван Федоров рассказывал, что оккупационные силы позволили использовать украинскую связь. Однако они ведут прослушивание звонков, чтобы выявить проукраински настроенных граждан.

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