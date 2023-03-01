Также мэр Мелитополя сообщил о взрыве в оккупированном городе Пологи.

На аэродроме оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв.

"Почти ежемесячно рашисты забывают, что курить на Мелитопольском аэродроме взрывоопасно. За год оккупации "хлопок" прилетал на вражескую базу рашистов с десяток раз. Прилетела и сегодня", - отметил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, взрыв произошел около 13:00.

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"Через полчаса над местом "курения" (оккупантов – УНИАН) поднялся черный дым. Ждем, когда начнут вывозить ликвидированное", - написал Федоров.

Через несколько минут мэр обнародовал фото с черным дымом в кадре, сообщив, что это пылает в оккупированном городе Пологи Запорожской области.

"Во временно оккупированных родах рашисты тоже не слабо курят. Наверное, соревнуются с мелитопольскими", - прокомментировал Федоров.

Стуация в Мариуполе - что известно

Российские оккупанты готовятся к обороне Мелитопольского района-строят несколько линий обороны, подземные города и бункеры.

Позже стало известно, что российские захватчики снимают пропагандистские ролики, вроде бы они вывозят на последний блокпост жителей и депортируют их, но после съемки берут людей в плен.

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