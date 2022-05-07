Своими "достижениями" предатели охотно делятся с пропагандистскими СМИ.

В захваченном Мелитополе Запорожской области директора школ, которые согласились на сотрудничество с оккупантами, заставляют детей надевать георгиевские ленточки и учить стишки о войне.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Своими "достижениями" коллаборанты охотно делятся с российскими пропагандистами. В эфирах показывают, какие детские тематические рисунки, а также школьников, которые декламируют стишки о войне. Коллаборанты цепляют детям георгиевские ленточки без разрешения родителей.

Силами коллаборантов в городе пытаются запустить образовательный процесс. На сотрудничество с врагом согласилась преподавательница театрального искусства Елена Соболева.

Мелитопольская школа искусств тоже заработает вскоре. Ею будет руководить предательница, которая раньше вела кружок театрального искусства. Новая "директор проводит собеседование с каждым работником отдельно. Она обещает часть зарплаты в гривнах, но большую - наличными в российских рублях.

Как сообщал УНИАН, ранее директору мелитопольского колледжа сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Вас также могут заинтересовать новости: