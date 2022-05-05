Возглавив незаконно созданный на оккупированной территории орган образования, она склоняла педагогов Мелитополя к организации учебного процесса по программе страны-агрессора.

Директору мелитопольского колледжу сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Вознесеновской окружной прокуратуры г. Запорожья директору Мелитопольского колледжа сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемая добровольно дала согласие возглавить незаконно созданный на оккупированной территории орган образования.

"О своем назначении "руководителем Мелитопольского отдела образования" она лично сообщила каждому директору школы. На поддержание незаконной власти военной администрации РФ "псевдоначальница" требовала от педагогов оккупированного города организовать учебный процесс по программе страны-агрессора", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Мелитопольском районе уничтожен мост, который обеспечивал поставки ресурсов оккупантам из Крыма.

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