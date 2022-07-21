Украинские подростки показали, как сейчас выглядит крупнейший крытый стадион Украины Ильичёвец в оккупированном российскими войсками Мариуполе.
Соответствующее видео опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
По его словам, на территории стадиона российские захватчики играют в футбол и проводят молодежи лекции о вреде алкоголя.
На видео можно увидеть, что дети на велосипедах снимают разрушенное здание.
"Когда-то он был целым, я занимался здесь борьбой. Но сейчас я могу только уборкой здесь заняться", - говорит один из подростков.
"Еще один взгляд на реальность Мариуполя глазами детей, не научившихся лгать", - отметил Андрющенко.
Как известно, стадион Ильичёвец вмещал 5 500 зрителей. В спорткомплекс входило футбольное поле, зал борьбы, зал бокса, универсальный зал для волейбола и баскетбола, зал для настольного тенниса, тренажёрный зал и открытый корт для тенниса. Он был построен Мариупольским металлургическим комбинатом в 2007 году.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе парень вышел на улицы города с флагом Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за такой смелый поступок.
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