Большинство из них переоформили жилье по российскому законодательству и уехали снова в эвакуацию.

В оккупированный Мариуполь вернулись около 30-40 тысяч человек, однако при этом не менее 60% из них, в конце концов, выехали из города и вернулись в эвакуацию, переоформив жилье по российскому законодательству. Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Киев 24".

"Около 30, до 40 тысяч вернулись в Мариуполь. Опять же, по меньшей мере 60% этих людей в конце концов выехали из Мариуполя, переоформив просто жилье по российскому законодательству, обеспечив за собой это право собственности, и поехали снова в эвакуацию", - сказал он.

По словам Андрющенко, есть люди, которые возвращаются в Украину, и с ними можно пообщаться, а также те, которые возвращаются на территорию Европейского Союза.

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Сколько украинцев вернулись в оккупированный Мариуполь

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам прав человека Максим Ткаченко заявил, что на временно оккупированные территории уже вернулись около 150 тысяч ВПЛ, в частности, около 70 тысяч - в Мариуполь. По его словам, главная причина в том, что переселенцы не смогли начать новую жизнь на новом месте, ведь не получили от государства ни жилья, ни социальной поддержки.

На такое заявление отреагировала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, назвав политиков, распространяющих информацию о массовом возвращении украинцев на ВОТ, "безответственными любителями хайпа".

Уже на следующий день Ткаченко опроверг свое заявление, заявив, что эта информация была его собственным "необоснованным и эмоциональным предположением" и подчеркнув, что общей проверенной статистики нет.

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