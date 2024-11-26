Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук назвала политиков, распространяющих информацию о массовом возвращении украинцев на ВОТ, "безответственными любителями хайпа".

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко опроверг свое заявление о возвращении десятков тысяч переселенцев на оккупированные территории.

В комментарии "Укринформу" он пояснил, что эта информация была его собственным предположением, отметив, что не существует данных о количестве украинцев, возвращающихся на ВОТ.

"Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение", - заявил он.

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Ткаченко подчеркнул, что есть отдельные случаи, когда украинцы по разным причинам вынуждены совершать поездки на временно оккупированные территории, "но речь отнюдь не идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть".

"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова", - заявил он.

Украинцы возвращаются на ВОТ - скандальное заявление

Ранее Ткаченко заявил, что на временно оккупированные территории вернулись около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц, в частности, около 70 тысяч - в Мариуполь. По его словам, главная причина в том, что вынужденные переселенцы не смогли начать новую жизнь на новом месте, ведь не получили от государства ни жилья, ни социальной поддержки. Также большое количество ВПЛ не смогли найти работу.

На такое заявление отреагировала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, назвав политиков, распространяющих информацию о массовом возвращении украинцев на ВОТ, "безответственными любителями хайпа".

Она опровергла, что причиной возвращения украинцев является то, что государство недостаточно им помогает с жильем, деньгами и работой.

"Все, что государство обещает по закону, оно делает. Возможно, этого недостаточно, но у нас идет война, и ресурсы государства ограничены. Впрочем, это не является причиной ехать во вражескую оккупацию. Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тысяч гривен в месяц государственной помощи", - подчеркнула она. Верещук также добавила, что такие заявления являются неуважением к миллионам украинцев, которые выехали из ВОТ и строят новую жизнь. Также это поддерживает вражеский нарратив, что якобы в оккупации лучше, и это вредит государству.

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