Тарас Мельник лечился от коронавируса.

Умер Тарас Мельник - "отец" фестиваля "Червона рута". Музыкант ушел из жизни в День Соборности Украины, 22 января.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь, Соломия Мельник.

"Тарас Мельник - отец фестиваля "Червона Рута", патриот, идеолог, музыковед, пианист высокого класса, борец за свободную и независимую Украину, диссидент высшего сорта!", - написала она о своем отце.

Дочь рассказала, что жизнь Мельника забрал коронавирус. Пианисту и соучредителю фестиваля "Червона рута" было 68 лет.

"Папа был представителем очень сильного поколения – они тогда стояли и выстояли!.. Папа был верным сыном Украины и всю свою сознательную жизнь он прожил ради нее!", - добавила дочь и показала фото из архивов, на котором Мельник был еще молодым.

Кто такой Тарас Мельник: справка УНИАН

Тарас Мельник - известный украинский музыковед, бессменный директор фестиваля "Червона Рута".

В 1977 году, на пятом курсе перед выпускными экзаменами Мельника исключили из консерватории за буржуазный национализм и отправили на "исправительные работы" на завод, где он проработал два года слесарем.

В 1980 – 1982 годах он работал преподавателем кафедры музыкального воспитания в Нежинском государственном педагогическом институте им. М.В. Гоголя. Позже преподавал историю украинской музыки в Национальной Музыкальной Академии Украины им. Чайковского.

В 1989 году, вместе с Кириллом Стеценко и другими товарищами сумел организовать и провести в Черновцах первый фестиваль украиноязычной музыки "Червона Рута".

Мельник был кавалером ордена "За заслуги" III степени. Более месяца болел коронавирусом и находился в тяжелом состоянии в больнице в Ужгороде.

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